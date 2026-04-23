Asus впервые за долгие годы выпустит планшет

Портал Android Headlines опубликовал изображения и характеристики первого Android-планшета Asus за почти десять лет.

Согласно утечке, планшет будет выполнен в белом цвете и получит минималистичный дизайн. Фронтальная панель получит плоский дисплей с тонкими симметричными рамками, тогда как на задней стороне размещен компактный квадратный модуль-блок с одной камерой. Толщина корпуса, по имеющимся данным, составит 6,5 мм, а вес около 523 г.

Источники также указывают на использование OLED-дисплея диагональю 12,2 дюйма с частотой обновления 144 Гц. Ожидаемая емкость аккумулятора составит 9000 мАч, что может обеспечить продолжительное время автономной работы. В качестве дополнительного аксессуара производитель планирует предложить фирменный чехол-книжку.

Иные характеристики устройства, включая используемый чип и сроки выхода, на текущий момент не раскрываются.

Asus уже много лет не выпускала Android-планшетов. Ассортимент компании предусматривает только планшеты-трансформеры на Windows и образовательные устройства на ChromeOS.