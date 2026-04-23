Google подтвердила критический баг обновления для Samsung Galaxy XR

Пользователи гарнитуры Samsung Galaxy XR столкнулись с критической проблемой: устройство зависает спустя 20–30 минут активного использования из-за утечки памяти, что подтвердила компания Google после апрельского обновления. Этот сбой приводит к резкому падению производительности, особенно заметному при запуске VR-игр на компьютере, и вынуждает некоторых владельцев перезагружать гарнитуру каждые полчаса. Об этом сообщает издание pepelac.news.

Хотя Galaxy XR считается одним из самых продвинутых устройств на платформе Android XR, текущая ситуация демонстрирует, что даже передовое оборудование может страдать от нестабильного программного обеспечения. Представители Google заявили, что исправление уже находится в приоритете и будет выпущено для всех пользователей, но точные сроки пока не раскрываются.

Теперь владельцам гарнитуры остаётся ожидать обновления, которое должно восстановить нормальную производительность и устранить постоянные зависания, возвращая устройству работоспособность.