На Солнце впервые за две недели зафиксировали сильные вспышки

В Институте прикладной геофизики заявили о регистрации двух вспышек класса М на Солнце утром 23 апреля.

Об этом говорится на сайте института.

«23 апреля в 07:35 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4419 (N16W58) зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 28 минут», — указывается в заявлении.

Вторая вспышка класса M1.2 произошла в 07:59 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4420 (N16E43). Её продолжительность составила 18 минут.

Ранее в ИКИ РАН заявили, что на Солнце наблюдается заметное усиление активности.