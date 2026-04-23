От Карфагена до Второй мировой: найдены 124 затонувших корабля в одной бухте

Археологи нашли 124 затонувших корабля в крошечном морском заливе между Европой и Африкой.

Подобно Ормузскому проливу, Гибралтарский пролив, разделяющий южную оконечность Европы и северо-западную оконечность Африки, хранит в своих водах многовековую историю мореплавания и военных конфликтов. И весомая часть археологических свидетельств тому покоится к востоку от пролива — в бухте Альхесирас, известной также как Гибралтарский залив, который издавна служит перевалочным пунктом для трансатлантического судоходства, а ныне — главным образом для нефтяных танкеров.

Испанские археологи сообщили, что в ходе подводных изысканий, проводившихся с 2020 по 2023 год, они выявили в акватории залива площадью 29 квадратных миль 151 подводный археологический объект, включая 124 места кораблекрушений.

Согласно недавно опубликованной научной работе, затонувшие суда относятся к самым разным эпохам и цивилизациям: от древнего Карфагена (пунический период) до римских времен, Средневековья и современности.

По словам исследователей, эта находка подтверждает статус залива как морского узла регионального и глобального значения. С античных времен его окружали городские поселения, в Средние века он служил воротами на Пиренейский полуостров, а в Новое время становился ареной морских сражений за контроль над проливом.

Хотя большинство найденных обломков относится к новой истории, исследователям удалось обнаружить и «несколько весьма любопытных, доселе невиданных кораблекрушений», сообщил CNN ведущий автор работы Фелипе Сересо Андрео, доцент кафедры подводной археологии.

Тысячи морских кораблекрушений упоминаются в исторических хрониках и архивных документах, однако множество судов до сих пор не найдены — прежде всего из-за недостатка археологического внимания к истории, погребенной под толщей воды. Древнейшей находкой, по словам Андрео, стало судно V века до нашей эры. Ученый полагает, что корабль вез рыбный соус, производившийся в южноиспанском городе Кадис, и, вероятно, следовал с этим грузом через Средиземное море.

«Самыми интересными» из артефактов Нового времени Андрео назвал обломки, связанные с Наполеоновскими войнами, которые в начале XIX века Франция вела против меняющейся коалиции европейских держав. Археологи также идентифицировали останки судов, относящихся к началу Второй мировой войны, в частности — фрагменты подводного аппарата Maiale («Свинья»), который итальянский флот использовал для атак на британскую эскадру в Гибралтарском проливе.

«Как и Ормузский пролив сегодня, Гибралтар — это узкий проход, обязательный для всех судов, — пояснил Андрео. — Любое судно, следующее из Средиземного моря в Атлантику, вынуждено миновать Гибралтар, и большинству из них, вероятно, приходится бросать якорь и пережидать непогоду именно в бухте Альхесирас — этой естественной гавани пролива».

До начала проекта археологи не располагали документацией по большинству найденных кораблекрушений. Еще в 2019 году в этом районе было известно лишь четыре подводных археологических объекта, и только один из них можно было счесть следствием кораблекрушения.

По словам исследователей, изменение климата влияет на океанические течения и движение осадочных пород в заливе, и «именно это приводит к обнажению всех этих затонувших кораблей», — отметил Андрео. Для обнаружения объектов на дне и аномалий, скрытых под слоем ила, археологи использовали геофизические методы — многолучевой эхолот, позволяющий строить 3D-карту морского дна, и магнитометр, измеряющий магнитные поля. Затем следовали погружения для обмеров и создания цифровых моделей находок.

Ученые намерены тщательно изучить и защитить найденные объекты, хранящие информацию о морской истории региона: маршрутах судоходства, торговле, кораблестроительных технологиях и судьбах людей, пускавшихся в плавание. Археологические памятники остаются уязвимыми перед меняющимся ландшафтом и деятельностью крупнотоннажных судов, бросающих якорь в заливе.

«Для нас важно задокументировать их — виртуально и технически, — чтобы затем защитить», — пояснил Андрео, добавив, что защита может быть как юридической, так и физической.

Пока команда обследовала лишь «очень малые глубины» — около десяти метров, тогда как глубина бухты Альхесирас достигает 400 метров. Андрео убежден, что в глубинах залива покоятся археологические останки, восходящие к доисторическим временам, поскольку береговая линия эпохи палеолита «ныне находится под водой».

В дальнейших проектах исследователи планируют детально изучить каждое место кораблекрушения — пока проработано лишь 24 процента выявленных объектов, — а также обследовать участки на больших глубинах.