Змея-хамелеон сбила с толку ученых

Международная группа герпетологов под руководством доктора Чана Кин Онна идентифицировала в центральной Мьянме новый вид ядовитых змей — иравадийскую куфию. Открытие, подтверждённое генетическим анализом, примечательно тем, что внешность этих рептилий сочетает в себе черты сразу двух других, ранее известных науке видов, а внутри популяции встречаются особи с абсолютно разным окрасом.

Ловушка для классификатора. Обнаруженные в междуречье рек Патейн и Янгон зелёные змеи с тёмными пятнами поставили специалистов в тупик. По внешним признакам они напоминали помесь ярко-зелёной краснохвостой гадюки, у которой нет отметин, и пятнистой мангровой куфии, которая бывает серой, жёлтой или чёрной, но никогда — зелёной.

Учёные предположили, что столкнулись с гибридной популяцией, однако последующий геномный анализ опроверг эту гипотезу: перед ними была совершенно самостоятельная эволюционная линия.

Внешность как загадка. Ещё больше исследователей удивила крайняя изменчивость внутри нового вида. Некоторые особи иравадийской куфии имеют тёмно-зелёный окрас с отчётливыми пятнами, тогда как другие — ярко-зелёные и полностью лишены каких-либо отметин, что делает их практически неотличимыми от родственной краснохвостой гадюки.

«Это интересное явление, когда один вид одновременно похож и отличается от своего ближайшего родственника», — пояснил доктор Чан Кин Онн.

Учёные полагают, что в прошлом новый вид мог обмениваться генами с северными и южными сородичами, что и привело к такому смешению признаков.

Название и значение. Новый вид получил название иравадийская куфия (Trimeresurus ayeyarwadyensis) в честь реки Иравади — крупнейшего водного пути Мьянмы, в бассейне которого и были найдены эти змеи. Данное открытие, официально подтверждающее результаты генетического исследования 2023 года, подчёркивает сложность классификации азиатских ямкоголовых гадюк, где огромное морфологическое разнообразие часто маскирует истинные границы между видами.

