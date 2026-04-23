Спасительное лекарство от рака стало контрабандой в России

В России сложилась парадоксальная ситуация с противоопухолевым препаратом абраксан: с 2024 года его закупки за счёт средств ОМС прекратились. Однако врачи продолжают его выписывать, рассказали «Известия».

© Московский Комсомолец

Специалисты отмечают, что в нём нуждаются пациенты, для которых уже исчерпаны остальные возможности химиотерапии, — полных аналогов у лекарства нет. Регионы могут покупать препарат за свой счёт, но объёмы закупок крайне невелики. Врачи рекомендуют пациентам находить абраксан самостоятельно, и те обращаются к перекупщикам.

Пациенты жалуются, что врачи сообщают об отсутствии препарата в клинике. Для одного онкобольного нужно два флакона (каждый стоит около 75 тысяч рублей), а перерыв в лечении делать нельзя. Но несмотря на цену, в аптеках найти лекарства невозможно

Онколог Марина Шорина пояснила, что полных аналогов Абраксана нет. При некоторых заболеваниях, например при раке поджелудочной железы, препарат практически безальтернативный. Однако член СПЧ Ирина Боровова заявила, что вместо лекарства по ОМС закупают другой препарат.

Эксперт по фармацевтической безопасности Александр Носенко предупредил, что покупка с рук опасна подделками. Признаки контрабанды — низкая цена, оплата наличными или переводом, получение только через курьера. Врачи также напоминают, что при неофициальной покупке нельзя гарантировать соблюдение условий хранения, что может нанести критический вред здоровью.