Разработчики ПО предложили создать орган по блокировке VPN
Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» предложила создать особый орган для «взвешенной политики блокировок VPN». Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что ассоциация направила письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, а также главе администрации президента Антону Вайно. В нем говорится, что IТ-сообщество умеет бороться с «негативными явлениями интернета» и предлагает своих «лучших технических специалистов» для создания особого органа, который сможет продумать «взвешенные меры по суверенизации информационного пространства России без разрушения инфраструктуры Рунета».
В письме также указывается, что введение белых списков является неэффективной мерой, которая «вынуждает IТ-компании ходить за рубеж через фиксированный набор белых сервисов, что помогает в реализации зарубежных санкций». Кроме того, члены ассоциации указывают, что изначально государство обещало реализовать «оправданное и обоснованное желание увеличить контроль и влияние на происходящее в информационном пространстве России», но в процессе был выбран путь полной блокировки нежелательных платформ.
«Это было связано с изобилием враждебного контента на этих платформах, с невозможностью блокировать отдельные страницы и видео, а также с отказом их владельцев сотрудничать с российским регулятором и выполнять законы России», — сказано в письме.
Специалисты объяснили, что на данный момент нет надежного способа отличить VPN от обычного шифрованного интернет-трафика, а также отличить корпоративные VPN от обычных. В итоге, блокировка VPN не решает проблему, но затрудняет работу российских разработчиков ПО, так как open-source библиотеки находятся на зарубежных ресурсах.
В Минцифры от комментариев этого письма отказались.
Ранее в Госдуме предложили создать перечень «белых VPN».