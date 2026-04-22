«Билайн» может создать «белый список VPN»

Оператор связи «Билайн» рассматривает создание «белого списка VPN». Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал гендиректор «Билайна» Сергей Анохин, эта возможность может помочь пользователям сохранить доступ к сервисам, заблокированным в России.

«Идея про "белый список VPN" тоже может быть интересной в условиях, когда VPN блокируют, а многим пользователям важно сохранить доступ к сервисам, ушедшим из России – онлайн-кинотеатрам, нейросетям и прочим продуктам. Мы в "Билайне" рассматриваем возможность реализации такого продукта», — заявил он.

Анохин также прокомментировал инициативу депутата Госдумы Дмитрия Гусева, который предложил создать «белый список пользователей», для которых не будет ограничений мобильного интернета. По словам Анохина, это «логичный шаг вперед».

«Мы можем с высокой точностью отличать реальных абонентов от автоматизированных систем. Связка номера телефона и подтвержденного аккаунта на "Госуслугах" станет дополнительным гарантом безопасности», — добавил он.

Ранее в РКН заявили, что использование VPN в корпоративных сетях не ограничивается.