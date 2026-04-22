РКН: Использование VPN в корпоративных сетях не ограничивается
Использование сетевых протоколов шифрования (VPN) для корпоративного взаимодействия в сетях связи внутри страны не ограничивается. Об этом рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.
В ведомстве добавили, что российским предприятиям предоставляется возможность при необходимости использовать протоколы VPN для доступа к зарубежным ресурсам в рамках производственной деятельности.
"В настоящее время такая возможность предоставлена для более 57 тысяч адресов и подсетей 1730 предприятий", - отмечают в РКН.