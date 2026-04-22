Российский вертолет Ми-171А3 испытали при морозах до −50 градусов

Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию Ростех, завершил дополнительные испытания Ми-171А3 в условиях низких температур. Полеты выполнялись в Якутии на базе аэропорта «Якутск» и площадке «Хомустах» при морозах до −50 градусов Цельсия. Результаты направлены в Росавиацию для корректировки сертификационных документов.

В ходе проверки выполнено 66 полетов и 22 наземные гонки, включая циклы с 12-часовым охлаждением на земле. Подтверждена работа всех систем и возможность взлета и посадки на буровые платформы. Ранее программа сертификации включала более 500 полетов в различных условиях.

Ми-171А3 предназначен для перевозки грузов и пассажиров, офшорных и спасательных операций. Машина оснащена системой аварийного приводнения с автоматическим запуском, спасательными плотами, авариестойким фюзеляжем и топливной системой, предотвращающей утечки и возгорание. Возможна установка лебедки, медицинских модулей и прожектора.