$7587.97

Энтузиаст собрал из губок флагманские наушники

Газета.Ru

Пользователь форума Reddit под ником pudjam667 собрал полноразмерные наушники из губок компании Scrub Daddy. Проект привлек внимание сообщества благодаря неожиданно высоким акустическим показателям.

© Газета.Ru

В основе устройства лежат 50-мм динамические излучатели, интегрированные в пористую структуру губок, выступающих в роли корпуса. Дополнительно были использованы звукопоглощающие материалы для настройки акустической камеры и амбушюр. Конструкция разрабатывалась с учетом базовых принципов акустики, включая контроль резонансов и распределение воздушных потоков.

По результатам измерений, проведенных с использованием профессионального оборудования GRAS 45CA, устройство продемонстрировало ровную амплитудно-частотную характеристику. Показатели оказались сопоставимы с флагманской моделью Hifiman HE-1000.

Несмотря на экспериментальный характер проекта, интерес со стороны сообщества оказался высоким: единственный экземпляр обошелся в $100. При этом коммерческого продолжения инициатива не получила — устройство останется уникальным прототипом.

