Микроорганизмы проверят на выживаемость в открытом космосе

Ученые из Университета Сантьяго-де-Чили готовят отправку в космос шести микроорганизмов для проверки их устойчивости к условиям открытого пространства, сообщает Cooperativa Ciencia.

© Московский Комсомолец

Образцы поместят снаружи космического аппарата в герметичных биокамерах. Там они будут напрямую подвергаться воздействию радиации, вакуума и нехватки кислорода.

Речь идет об организмах, найденных в пустыне Атакама. Среди них — археи и другие формы жизни, способные выдерживать экстремальные уровни ультрафиолетового и гамма-излучения.

После завершения полета культуры вернут на Землю. Их изучат на генном и белковом уровнях, чтобы установить, изменились ли их свойства под влиянием космической среды.

Исследователи рассчитывают понять, какие механизмы позволяют этим организмам выживать. По их оценке, такие свойства могут иметь практическое значение для защиты человека от радиации.

Старт миссии намечен на 11 мая. Продолжительность эксперимента составит восемь месяцев.