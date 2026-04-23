Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки

В Минпромторге определили размер технологического сбора на смартфоны, ноутбуки и другую электронику. Если проект будет одобрен правительством, мера заработает с 1 сентября 2026 года.

Как она скажется на стоимости техники и поможет ли это простимулировать отечественное производство, разбиралась Москва 24.

Ставки сделаны

В Минпромторге утвердили ставки технологического сбора для импортеров и производителей электроники. В частности, за каждый смартфон они должны будут уплатить 250 рублей, за ноутбук – 500 рублей. Ставка на телефон проводной связи с беспроводной трубкой составит 100 рублей, за другие телефонные аппараты – по 25.

Конкретный перечень продукции правительство должно утвердить отдельными постановлениями. Предполагается, что на первом этапе платеж будет взиматься с готовой техники: смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров, телевизоров, аудио- и видеотехники, бытовых приборов, имеющих электронную начинку (холодильники, стиральные машины, микроволновые печи). В список дополнительно может войти в том числе светотехника, системы безопасности и медицинское оборудование.

Уточняется, что платеж будет взиматься в виде фиксированной суммы за каждую единицу продукции, причем она не привязана к цене товара. Верхняя граница сбора не должна превысить 5 000 рублей за одно устройство.

Вносить платеж предлагается перед поступлением товара на полки магазинов. В ведомстве рассказали РИА Новости, что работа над мерами "ведется, в том числе с привлечением бизнес-сообществ, отраслевых объединений и заинтересованных организаций". Если проект будет одобрен правительством, изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Деньги же пойдут на финансирование развития электронной и радиоэлектронной промышленности РФ для укрепления ее технологического суверенитета.

Однако, по мнению депутата Госдумы Георгия Камнева, подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян, сообщает "Газета.ру".

Георгий Камнев, депутат Госдумы

«Не так важно, заплатят этот сбор продавцы электроники до продажи или после нее. Главное, что это дополнительные деньги, которые в итоге возьмут с обычных людей, которые и без того сейчас не шикуют».

Депутат отметил, что сбор затронет как обеспеченных граждан, позволяющих себе дорогостоящую технику, так и малоимущих, которые с большим трудом накапливают на самую простую модель. Также Камнев напомнил, что утильсбор на автомобили тоже изначально был небольшим, однако теперь он стал причиной роста стоимости машин в разы и не помог отечественному производству.

В свою очередь президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов подчеркнул во время совещания Минпромторга с участниками рынка, что данный подход может негативно повлиять как на производителей, так и на импортеров. По его мнению, более справедливо взимать сбор после продажи электроники, а не при вводе в оборот, так как эта техника не относится к быстро оборачиваемым товарам.

Схожую точку зрения на заседании высказал президент Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. Специалист пояснил, что оплата сбора после реализации позволит снизить таможенные риски и избавит от необходимости перерасчетов, возвратов и прочих корректировок. Кроме того, постоплата уменьшит административную и финансовую нагрузку. Для гарантии поступления средств, по его словам, можно ввести обязательную маркировку товаров.

Предел цены

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с Москвой 24 предположил, что техсбор даст определенный прогресс в импортозамещении, что является главным эффектом. Однако как организации будут распоряжаться этими средствами – вопрос.

Никита Масленников, экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий

"Техсбор является лишь одним из факторов подъема внутреннего производства, но это зависит и от многих других составляющих. В первую очередь это конкурентоспособность, проверяющаяся в том числе поставками на внешний рынок. Во-вторых, это обеспеченность кадрами и инвестиции компаний в развитие своего производства".

Специалист подчеркнул, что также необходимы дополнительные формы господдержки, например условия льготной семейной ипотеки для сотрудников профильных организаций. Это важно для мотивации рабочей силы, но к техсбору отношения не имеет, добавил экономист.

"Естественно, такой сбор – дополнительная нагрузка, и она даст определенный подскок в цене, вопрос – на сколько. Пока расчеты носят умозрительный характер, поскольку механизм еще непонятен и будет обсуждаться. Тем не менее это повысит цены на продукцию", – рассказал эксперт.

Если товар необходим потребителям и он качественный, его будут покупать независимо от стоимости, признал Масленников.

Однако эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин в беседе с Москвой 24 назвал сбор "не очень большим", поэтому сказать, что это сильно повлияет на цену, нельзя.

Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности

"Мысль направить средства на развитие собственной электроники очевидна, но нужно понимать, что продукция не появляется за год или даже за два. Это очень сложная инфраструктура, которая должна развиваться десятилетиями. То, что начали сейчас, – это хорошо, но реальные результаты появятся только лет через пять, а хорошие – через 10".

Специалист пояснил, что, несмотря на рост цен, бежать и покупать ноутбуки и смартфоны впрок не стоит. Они быстро устаревают, и важно иметь актуальную версию устройства.

"Помимо небольшого роста цен появятся бюджетные деньги, и встанет главный вопрос: как правильно их применить, чтобы получить наибольший эффект, куда и каким образом перераспределить средства. Есть риск, что снова появится множество компаний, которые начнут просто возить товары из Китая, немного видоизменять и рассказывать, что все было сделано в России. Этого нужно избежать", – предупредил Горелкин.

С учетом этого он предложил следующий шаг: ужесточение требований к тому, что будет считаться произведенной в РФ электроникой. По словам Горелкина, сейчас можно взять китайское устройство, "припаять два российских диода" и оно уже будет считаться отечественным. Если же ужесточить критерии (например, все производства локализовать только в России), средства пойдут на дело, заключил эксперт.

Однако основатель и ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин напомнил, что бизнесу понадобится дополнительный персонал для перечисления денег, что увеличит нагрузку на предпринимателей, сообщает радиостанция "Комсомольская правда". Исходя из этого, аналитик предупредил, что цены вырастут не на 250 и 500 рублей, а "чуть больше", поскольку эти расходы перекладываются на покупателей. В результате снизятся и без того невысокие продажи техники, заключил Муртазин.