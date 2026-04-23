Ученые разгадали тайну дыхания трилобитов

Трилобиты — одни из самых долгоживущих и разнообразных существ в истории Земли. Они существовали более 270 миллионов лет, распространившись по всем древним океанам и породив свыше 22 000 видов.

Несмотря на огромное количество ископаемых находок, одна из базовых биологических загадок оставалась нерешенной: каким образом эти животные дышали и как их дыхательная система поддерживала столь успешную эволюцию? На этот вопрос отвечает исследование, опубликованое в журнале Biology Letters.

Давний научный спор о жабрах

Тело трилобитов было устроено необычно: их конечности имели две ветви. Одна использовалась для движения и питания, вторая представляла собой тонкие пластинчатые структуры, напоминающие «перья». Их назначение десятилетиями вызывало споры.

Одни исследователи считали, что эти элементы участвовали в создании потоков воды или плавании. Другие утверждали, что это специализированные органы дыхания, аналогичные жабрам современных морских членистоногих. Главный вопрос заключался в том, хватало ли площади этих структур для обеспечения организма кислородом.

Сара Р. Лоссо поясняет:

«Дыхание — одна из важнейших функций для любого животного, поскольку оно необходимо для выработки энергии. Эти структуры должны быть достаточно большими, чтобы доставлять в их тела достаточно кислорода для поддержания метаболизма».

Как проводилось исследование

Для решения этого вопроса международная группа ученых использовала современные методы цифровой реконструкции. В работе были выбраны два хорошо сохранившихся вида — Olenoides serratus и Triarthrus eatoni. Их анатомия была восстановлена в виде точных трехмерных моделей с применением специализированного программного обеспечения для инженерного анализа.

Исследователи измерили площадь поверхности пластинок на конечностях и сопоставили ее с массой тела животных. У Olenoides serratus длиной около 67,8 мм суммарная площадь дыхательных структур составила 16 589 мм². У более мелкого Triarthrus eatoni (36,3 мм) — около 2159 мм².

Дополнительно в анализ включили еще девять видов, охватывающих эволюционный диапазон от кембрия до силура. Это позволило выявить устойчивую закономерность: площадь дыхательных пластинок увеличивалась экспоненциально вместе с ростом тела.

Как трилобиты адаптировались к размеру

Интересным результатом стало то, что увеличение дыхательной поверхности происходило не за счет появления новых пластинок. Их количество оставалось стабильным, а рост обеспечивался удлинением отдельных структур.

Лоссо отмечает:

«Количество пластинок и конечностей не коррелировало с длиной тела; вместо этого у более крупных трилобитов выросли значительно более длинные нити, чтобы удовлетворить свои более высокие энергетические потребности».

Например, у вида Redlichia rex длина отдельных пластинок достигала 11,02 мм, что существенно больше, чем у более мелких представителей группы.

Сравнение с современными организмами

Чтобы понять, насколько эффективной была такая система, ученые сравнили данные с современными морскими членистоногими, включая мечехвостов и креветок. Оказалось, что соотношение площади дыхательных структур к массе у трилобитов варьировалось от 174 до 759 мм² на грамм.

Для сравнения, у современных креветок этот показатель составляет примерно 256–1043 мм²/г. Это означает, что трилобиты находились в пределах эффективности современных водных видов и были хорошо адаптированы к извлечению кислорода из воды.

Экологические выводы и адаптации

Различия между видами также указывают на разнообразие экологических стратегий. Некоторые трилобиты обитали в средах с низким содержанием кислорода и компенсировали это увеличенной площадью дыхательных структур. Другие, напротив, могли иметь более низкие метаболические потребности или использовать дополнительные поверхности тела для газообмена.

Как отмечает Лоссо:

«Несмотря на то, что Triarthrus eatoni обитал в условиях низкого содержания кислорода, он, по-видимому, максимально увеличил площадь своей пластинчатой поверхности для выживания».

Что это меняет в понимании эволюции

Результаты исследования показывают, что дыхательная система трилобитов была не просто «особенностью строения», а хорошо настроенным механизмом, который развивался по тем же принципам, что и у современных водных животных. По мере роста тела у них увеличивалась и дыхательная поверхность — так, чтобы организм стабильно получал нужное количество кислорода.

Профессор Хавьер Ортега-Эрнандес подчеркивает:

«Это замечательный пример того, как настоящее является ключом к прошлому».

Работа подтверждает, что «перьевидные» структуры трилобитов с высокой вероятностью выполняли функцию жабр. Это не только закрывает многолетний научный спор, но и помогает лучше понять, как в древних морских экосистемах распределялись энергия и обмен веществ. Несмотря на огромную эволюционную дистанцию, принципы дыхания у водных членистоногих остаются удивительно стабильными — от древних океанов до современных морей.