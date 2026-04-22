Создатели клиента Telega пожаловались на Apple в ФАС

Разработчики клиента для Telegram — Telega — пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на Apple из-за удаления приложения из App Store. Об этом говорится в сообщении канала Telega в Telegram.

Отмечается, что основанием для обращения в ФАС стали блокировка аккаунта разработчиков в программе Apple Developer, а также блокировка запуска приложения на устройствах Apple.

Разработчики подчеркнули, что столкнулись с непрозрачными основаниями принимаемых решений компанией Apple, отсутствием срока на устранение возможных нарушений, автоматической рассылкой пользователям уведомления «Вредоносное ПО». Они добавили, что у них не было возможности добиться обжалования на период проверки.

«Мы считаем, что столкнулись не с частным случаем, а с системным дефектом механизма Apple <...> Такие действия наносят нам существенный репутационный и финансовый ущерб. Вместо технического диалога — немедленная блокировка, репутационный удар и отсутствие обратной связи», — поделились разработчики.

17 апреля компания Apple начала помечать альтернативный клиент Telegram под названием Telega как потенциально вредоносное приложение. Пользователи iPhone сообщают, что система iOS блокирует запуск ранее установленного клиента: приложение закрывается при попытке открыть его, а владельцам устройств предлагается удалить его и ознакомиться с предупреждением о рисках.

9 апреля 2026 года Telega была удалена из App Store. При этом в Google Play и RuStore клиент остается доступным без ограничений. В команде проекта допустили, что удаление могло быть связано с большим количеством негативных отзывов, появившихся после введения системы ожидания для новых пользователей на фоне роста нагрузки.