Ученые выяснили, зачем гибралтарские макаки начали есть землю

Макаки в Гибралтаре начали регулярно поедать землю, чтобы компенсировать вред от пищи, получаемой от туристов. К такому выводу пришли исследователи из Кембриджского университета. Об исследовании сообщает The Guardian.

На Гибралтаре обитает около 230 макак, которые живут восемью отдельными группами. Местные власти ежедневно обеспечивают их фруктами, овощами и семенами, а туристы регулярно угощают их чипсами, шоколадными батончиками, M&M's и мороженым.

В ходе наблюдений за животными ученые выяснили: чем чаще обезьяны контактируют с людьми, тем активнее они поедают почву. Иногда это происходило сразу после употребления сладостей и фастфуда, включая мороженое популярных брендов. В зимний период, когда поток туристов снижается, потребление земли у макак падало примерно на 30%.

По мнению исследователей, причина связана с нарушением работы кишечника. Пища с высоким содержанием сахара, соли и жиров — чипсы, шоколад и мороженое — негативно влияет на микробиом животных. В ответ макаки инстинктивно прибегают к геофагии — поеданию почвы. Содержащиеся в глине минералы и микроорганизмы могут помогать восстановить баланс кишечной среды и снижать раздражение.

«Интересно, что разные группы животных предпочитают разные типы почвы: одни выбирают красную глину, другие — загрязненную землю из выбоин на асфальте. При этом обезьяны, живущие вдали от туристов, подобного поведения не демонстрируют», — уточняют ученые.

Ученые также исключили версию о том, что поедание земли связано с беременностью или нехваткой минералов — самки не проявляли повышенного интереса к почве. В дальнейшем исследователи планируют изучить состав используемой макаками земли, включая возможное содержание тяжелых металлов и загрязняющих веществ.