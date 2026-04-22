У растений обнаружили способность «слышать» стук капель дождя

Биологи из США обнаружили, что семена риса обладают способностью распознавать акустические колебания, возникающие в результате падений капель дождя, и реагировать на появление влаги в окружающем их грунте.

Данной особенностью флоры можно пользоваться для ускорения ее роста, сообщила пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT).

"Мы обнаружили у семян растений способность ощущать звук, которая при этом помогает им выживать. Оказалось, что вырабатываемые падающими каплями волны обладают достаточной энергией для того, чтобы активировать особые органеллы в клетках растений, обычно отвечающие за распознавание силы притяжения. Их активация запускает процессы, связанные с прорастанием семян", - заявил профессор MIT Николас Макрис, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют ученые, все высшие растения способны не только ощущать свет и реагировать на изменения в уровне освещенности, но и также они реагируют на касания и атаки вредителей, передают сигналы об этом другим представителям флоры, а также ощущают силу притяжения Земли. Как правило, все эти задачи решают специализированные структуры внутри клеток растений, не похожие на органы чувств животных.

Американские биологи заинтересовались тем, существуют ли подобные структуры, способные реагировать на звуковые колебания, возникающие при падении капель дождя. Их столкновение с грунтом или водой приводит к формированию мощнейших акустических волн, сопоставимых по силе с тем, какое звуковое давление вырабатывает реактивный двигатель самолета на расстоянии в несколько метров от его сопла.

Руководствуясь этой идеей, ученые записали звуковые колебания, вырабатываемые каплями дождя на реальных рисовых полях, и воспроизвели их в пробирках, где выращивались несколько тысяч семян риса. Последующие наблюдения показали, что эти волны ускоряли прорастание риса примерно на 30-40% по сравнению с семенами, которые находились в спокойной водной среде, не подвергавшейся действию аналога стука дождя.

Как показывают расчеты ученых, растения используют для улавливания этих колебаний так называемые статолиты, микроскопические кристаллы, которые используются клетками растений для определения направления силы притяжения Земли. Понимание этого поможет создать новые подходы по стимуляцию прорастания семян и роста растений, что позволит ускорить рост урожая или восстановление популяций редких растений, подытожили ученые.