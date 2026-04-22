Древняя ДНК раскрыла неизвестную группу неандертальцев

Ученые проанализировали митохондриональную ДНК из восьми зубов неандертальцев, найденных в пещере Стайня в Польше.

Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology. Оно впервые реконструировало генетическую картину небольшой группы неандертальцев в Центрально-Восточной Европе.

«Это выдающийся результат, потому что мы впервые можем наблюдать небольшую группу из как минимум семи неандертальцев из Центрально-Восточной Европы, живших около 100 000 лет назад. В большинстве случаев генетические данные о неандертальцах извлекают из единичных ископаемых останков или находок, разбросанных по разным стоянкам и эпохам. В Стайне же нам удалось реконструировать небольшую группу особей», — говорит антрополог Андреа Пичин из Болонского университета, координатор исследования. «Мы уже некоторое время знали, что пещера Стайня хранит исключительные свидетельства, но результаты превзошли ожидания. Возможность идентифицировать столь древнюю немногочисленную группу неандертальцев на таком сложном для стратиграфии памятнике — важное достижение как для польской науки, так и для изучения неандертальцев в целом в Европе», — считают соавторы исследования Виолетта Новачевска из Вроцлавского университета и Адам Надаховски из Института систематики и эволюции животных Польской академии наук.

Открытие также помогает лучше понять распространение одной конкретной материнской линии неандертальцев в Западной Евразии. Митохондриальная ДНК неандертальцев из Стайни попадает в ту же ветвь, что и ДНК других особей, найденных на Пиренейском полуострове, юго-востоке Франции и на Северном Кавказе. Это означает, что данный генетический компонент был широко распространен, прежде чем его вытеснили варианты, характерные для более поздних неандертальцев.

«Особенно интересно, что у двух зубов, принадлежавших неполовозрелым особям, и одного зуба взрослого индивида митохондриальная ДНК оказалась идентичной. Это позволяет предположить, что они особи могли быть близкими родственниками», — отмечает молекулярный биолог Матейя Хайдиняк из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка, соавтор статьи.

Еще одним важным результатом стало сравнение с ископаемым неандертальцем Торином, обнаруженным в пещере Мандрен во Франции. У Торина — такой же митохондриальный геном, как у неандертальцев из Стайнии, но датировка показала, что он жил около 50 000 лет назад.

«Наше исследование служит напоминанием: к результатам древнейших датировок следует относиться очень осторожно. Когда значения радиоуглеродного анализа приближаются к пределу калибровки, крайне важно не приписывать данным большей точности, чем они могут обеспечить на самом деле. В таких случаях лучше сопоставлять археологию, радиоуглеродное датирование и генетику», — убеждена профессор Сара Таламо из Болонского университета, сокоординатор работы.

С точки зрения археологии, это открытие подтверждает: в истории неандертальцев Центрально-Восточная Европа была не глухой провинцией, а местом, накопившем обширные свидетельства перемещения популяций, биологических связей и распространения технологических новаций в среднем палеолите. Более того, не будет преувеличением назвать южную Польшу и Стайню в частности уникальной «лабораторией под открытым небом» для изучения биологии неандертальцев, их миграций, а также связей между группами, разбросанными по разным краям Европы.