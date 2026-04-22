Политик из США увидела в религиозном тексте следы пришельцев

Член палаты представителей США Анна Паулина Луна, известная как один из ведущих сторонников раскрытия информации о неопознанных летающих объектах, опубликовала в соцсети X два сообщения, вызвавших широкий резонанс. Она призвала людей «прочитать Книгу Еноха» и разместила картину XV века, прозванную «Мадонна НЛО», на которой изображен дискообразный объект с исходящими лучами, передает Dail Mail.

Книга Еноха — древний иудейский текст, написанный между 300 и 100 годом до н. э. и приписываемый прадеду Ноя. Он не входит в стандартную Библию и повествует о том, как группа ангелов спустилась на Землю, вступила в связь с земными женщинами и породила расу великанов.

Луна, назначенная председателем комитета по надзору палаты представителей, который занимается рассекречиванием правительственных документов, неоднократно заявляла, что эта книга была исключена из канона, чтобы скрыть информацию о древних свидетельствах существования сверхъестественных существ.

Политик уже несколько лет проводит параллели между библейскими временами и визитами «межпространственных существ», которые нарушают законы физики и могут перемещаться вне времени и пространства. Она утверждает, что видела доказательства и фотографии летательных аппаратов, не созданных человечеством.

Луна также направила запрос в Пентагон о передаче 46 видеозаписей с НЛО, включая кадры со сферическими и сигарообразными объектами над зонами боевых действий, однако военное ведомство не уложилось в установленный срок.

Эти кадры, как утверждает Луна, доказывают то, что «если это не дело рук иностранных правительств и не наша работа, то это подтверждает слова Библии о существовании других творений».