У операторов нет возможности эффективно его отслеживать.

Мера приведёт к судебным искам, оттоку клиентов и трансформации сервисов. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Введение платы за зарубежный трафик при превышении 15 Гб — это вещь вредная для всех: для операторов, для пользователей. Она не решает ровным счётом ничего. Российские операторы будут в очередной раз терять деньги, клиентов и прочее. Естественно, операторы этому не рады и будут пытаться всеми мерами этому противостоять. А если говорить про возможность эффективно отслеживать и считать VPN-трафик — такой возможности сегодня нет. VPN будет существовать, будет видоизменяться, будут судебные иски к операторам. Мы получим полноценный, полномасштабный кризис на рынке. И при этом регулятор хочет, чтобы VPN отслеживался и сокращался — этого не случится. Во всяком случае в обозримом будущем. Поэтому да, операторы против этого. Они не будут объективно готовы к первому мая ни при каких условиях. Это слишком короткие сроки».

Операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN-трафик

Ранее «Ведомости» сообщили, что операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN-трафик. Компании обсуждали с ведомством такую возможность в середине апреля. Они технически не готовы взимать с абонентов плату в указанные сроки по требованию регулятора из-за сложностей с настройками биллинговых систем, говорится в материале.