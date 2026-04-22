Пользователям Windows объяснили, почему им не нужен антивирус

Microsoft представила развернутый анализ безопасности Windows 11, заявив, что встроенные механизмы защиты в большинстве пользовательских сценариев способны заменить сторонние антивирусные решения. Об этом сообщает Windows Latest.

Ключевым элементом экосистемы безопасности выступает Microsoft Defender, который интегрирован в операционную систему и обеспечивает комплексную защиту, от антивирусного сканирования в реальном времени до поведенческого анализа и облачной фильтрации угроз. По оценке компании, при стандартных настройках и регулярных обновлениях ОС дополнительное ПО для защиты большинству пользователей не требуется.

В Microsoft подчеркивают, что подход к безопасности в Windows 11 существенно отличается от эпохи Windows XP и Windows 7, когда встроенные инструменты защиты были ограничены, а решения от Norton, McAfee и Kaspersky фактически являлись стандартом.

Современная система безопасности включает ряд дополнительных механизмов, таких как Microsoft SmartScreen для проверки репутации сайтов и загрузок, а также Smart App Control, ограничивающий запуск неподписанных приложений. Для защиты от программ-вымогателей используется функция контролируемого доступа к папкам, блокирующая несанкционированные изменения в критически важных директориях.

Компания также назвала потенциальные недостатки сторонних антивирусов, среди которых: дополнительная нагрузка на систему, возможные конфликты с встроенными средствами защиты и увеличение потребления ресурсов. Тем не менее такие решения сохраняют актуальность в корпоративной среде, где требуется централизованное управление и расширенный мониторинг, а также для пользователей, заинтересованных в дополнительных функциях.

Согласно независимым тестам AV-Test, Microsoft Defender получил максимальные оценки по ключевым параметрам, включая уровень защиты, производительность и удобство использования. Платформа AV-Comparatives также фиксирует уровень защиты на уровне 98,5–100%, что сопоставимо с ведущими коммерческими продуктами.