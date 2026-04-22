NASA завершило сборку телескопа «Роман» для изучения темной Вселенной

По данным Space.com и подтвержденной информации NASA, в Центре космических полетов имени Годдарда (США) завершена сборка космического телескопа «Нэнси Грейс Роман». В чистой комнате в Гринбелте специалисты наблюдали уже полностью интегрированную обсерваторию с массивными солнечными панелями и корпусом, подготовленным к финальным тестам.

Запуск миссии планируется не ранее сентября 2026 года. По последним данным, проект идет с опережением графика и остается в рамках бюджета, что для крупных космических миссий случается нечасто.

Новый инструмент для обзора Вселенной

Телескоп назван в честь Нэнси Грейс Роман — одной из ключевых фигур в истории NASA и первой женщины, возглавившей астрономическое направление агентства. Он станет шестой «великий обсерваторией» NASA, дополняя «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» (JWST).

Главное зеркало телескопа имеет диаметр около 2,4 метра, то есть сравнимо с «Хабблом». Однако ключевое отличие — масштаб обзора. «Роман» сможет охватывать участок неба примерно в 100 раз больше за один снимок и обрабатывать данные в разы быстрее.

Объем данных будет достигать около 500 терабайт в год — больше, чем весь архив «Хаббла» за десятилетия работы.

Панорамная астрономия вместо «точечного взгляда»

Основной инструмент миссии — широкоугольная камера (WFI) на 300 мегапикселей, работающая в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне. Она позволяет строить широкие карты неба с высокой детализацией.

Такой подход принципиально отличается от JWST. Если «Джеймс Уэбб» изучает глубинные, сверхдалекие объекты, то «Роман» работает как обзорный сканер, фиксируя огромные области космоса и редкие события. Это важно для наблюдения кратковременных явлений — вспышек сверхновых, слияний нейтронных звезд и других процессов, которые сложно «поймать» при узком поле зрения.

«Мы увидим тысячи сверхновых, и некоторые из них будут находиться дальше, чем любые сверхновые, которые мы когда-либо видели», — отмечают в научной группе миссии.

Темная материя, темная энергия и структура Вселенной

Одна из главных задач миссии — уточнение природы темной материи и темной энергии, которые составляют около 95% Вселенной, но остаются напрямую не обнаруженными.

Телескоп будет строить трехмерные карты распределения галактик и отслеживать, как менялось расширение Вселенной со временем. Для этого применяются методы слабого гравитационного линзирования, наблюдения сверхновых и анализ крупномасштабной структуры космоса.

Отдельно планируется поиск экзопланет с помощью гравитационного микролинзирования. Моделирование показывает, что телескоп может фиксировать даже планеты массой порядка спутников Юпитера, а в отдельных сценариях — потенциально и экзолуны.

Коронограф и экзопланеты

В состав миссии входит также коронограф — экспериментальный инструмент, блокирующий свет звезды, чтобы рассмотреть объекты рядом с ней.

Он рассчитан на достижение подавления света до уровня порядка 10⁻⁹, что позволяет впервые в космосе напрямую наблюдать газовые гиганты, похожие на Юпитер, в отражённом свете их звезды. Это рассматривается как технологический шаг к будущему наблюдению планет земного типа.

Подготовка к запуску и орбита

Сейчас телескоп проходит заключительные испытания: вибрационные нагрузки, экстремальные температуры и проверку электроники в условиях, имитирующих запуск и космическую среду.

Для вывода на орбиту выбрана ракета Falcon Heavy. После запуска аппарат направится в точку Лагранжа L2 на расстоянии примерно 1,5 миллиона километров от Земли. Это стабильная орбитальная область, где телескоп сможет работать без затенения и с минимальными корректировками положения.

«Роман» задуман как инструмент широкого обзора космоса — не для точечных открытий, а для системного картирования миллиардов объектов. Его данные должны помочь уточнить модель расширения Вселенной, проверить гипотезы о темной энергии и создать крупнейшую на сегодня обзорную карту неба.