Sony случайно раскрыла информацию о новых наушниках, посвящённых 10-летию популярной серии 1000X, пишут СМИ. Упоминание модели под названием WH-1000XX появилось на официальных сайтах компании, но позже было удалено.

Новинка может выйти под названием «1000X The Collexion». СМИ сообщают, что презентация ограниченной серии состоится 19 мая, цена составит около 629 евро.

Пока внешний вид наушников не раскрыт, но известно, что они будут доступны как минимум в двух цветах — чёрном и белом. Название модели, скорее всего, связано с юбилеем: первая версия серии, MDR-1000X, вышла в 2016 году.

При этом значительных улучшений звука, по слухам, ждать не стоит.