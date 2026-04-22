Вышло масштабное обновление генератора изображений для ChatGPT

Чат-бот ChatGPT получил новый визуальный движок, который точнее отображает текст на картинках и обрабатывает сложные запросы в специальном режиме размышления.

Компания OpenAI во вторник анонсировала новый визуальный движок для своего чат-бота, передает портал Axios.

Версия ChatGPT Images 2.0 лучше справляется с текстом и обработкой деталей. Базовая модель будет доступна всем пользователям, тогда как режим «размышления» получат только платные подписчики.

Разработчики также откроют доступ к новинкам через API. При этом усложненный алгоритм требует больше времени на создание картинок.

Эксперты, впрочем, отмечают, что лидерство на рынке нейросетей обычно длится недолго, поскольку конкуренты быстро догоняют фаворитов.

В прошлом году внимание аудитории привлек запуск модели Nano Banana от корпорации Google. Сама OpenAI несколькими месяцами ранее также пережила всплеск популярности благодаря вирусной генерации картинок в стиле Studio Ghibli.

Представители компании ожидают новую волну вирусного контента.

«Мы верим, что нас ждет еще один подобный момент», – заявила менеджер по продуктам OpenAI Адель Ли во время брифинга с журналистами.

Она добавила, что свежая разработка отлично подходит для профессиональных задач, включая создание рекламы и постеров. По словам специалиста, нейросеть стала не просто инструментом генерации, а настоящим творческим помощником.

