Магнитные бури сегодня: период «затишья» и прогнозы

В среду, 22 апреля, ожидаются слабые геомагнитные возмущения уровня G1. Метеочувствительные люди могут ощущать дискомфорт: вероятны головные боли и небольшие скачки давления, однако серьезных последствий для здоровья большинства этот уровень не несет, передают URA.ru.

В четверг, 23 апреля, буря усилится до умеренной (G2) — это самый неблагоприятный день периода, сообщает MK.ru. Пик геомагнитных возмущений придется на вторую половину дня и вечер. Возможны скачки давления, головокружения, тошнота, обострение хронических заболеваний, бессонница. Людям с сердечно-сосудистыми патологиями рекомендуется иметь при себе необходимые лекарства.

В пятницу, 24 апреля, активность начнет снижаться, но останется на уровне слабой бури (G1). Утром возможны остаточные явления после пика, к вечеру ситуация улучшится. Метеозависимые могут испытывать упадок сил, сонливость и раздражительность.

В субботу, 25 апреля, ожидаются небольшие геомагнитные возмущения (K-индекс около 4, не дотягивающие до уровня бури). Большинство людей не заметят изменений, но особо чувствительные могут жаловаться на слабость и легкое недомогание.

В воскресенье, 26 апреля, геомагнитная обстановка полностью стабилизируется: прогнозируется спокойный фон (K-индекс 2–3). Этот день завершит неблагоприятный период. К вечеру воскресенья можно будет вздохнуть свободно.