Рынок роутеров в России достиг рекордных продаж

По итогам I квартала 2026 года россияне приобрели рекордное количество коммуникационных устройств — 2,4 млн штук, что на 10% больше, чем годом ранее.

Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

«Рынок коммуникационных устройств в I квартале 2026 года демонстрирует структурные изменения: при росте продаж в штуках мы фиксируем снижение среднего чека. Это означает, что рынок растет за счет более доступных устройств. Фокус спроса смещается в сегмент роутеров и решений для улучшения качества Wi-Fi — пользователи в первую очередь решают базовую задачу стабильного интернета дома. При этом растет интерес к моделям с расширенными возможностями маршрутизации, которые позволяют гибко управлять трафиком внутри домашней сети и обеспечивать стабильную работу при подключении нескольких устройств», — заявила руководитель департамента «Аксессуары» Жанна Илюхина.

В денежном выражении продажи составили 7,6 млрд руб. против 7,8 млрд годом ранее, что указывает на падение средней стоимости устройств примерно на 12%. Структура спроса также претерпевает изменения. Доля устройств стоимостью свыше 4000 руб. снизилась до 18,4%, тогда как сегмент 1000–4000 руб. формирует уже более половины продаж. Также сокращается интерес к более сложным решениям: доля устройств для «умного дома» снизилась до 15,4%, а сетевых хабов — до 9,4%.

Динамика рынка остается устойчиво положительной: с 1,25 млн проданных устройств в первом квартале 2022 года объем вырос до 2,4 млн в 2026 году, что свидетельствует о продолжающемся обновлении домашней интернет-инфраструктуры на фоне роста числа подключенных устройств.

В количественном выражении значительную долю по-прежнему занимают небрендированные устройства, однако среди производителей лидирующие позиции занимают TP-Link, Keenetic и HUAWEI.