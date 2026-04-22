Приставы принудительно взыскали с иноагента Дудя более 60 тысяч рублей штрафов

Судебные приставы принудительно взыскали с признанного иноагентом в России блогера Юрия Дудя* более 60 тыс. рублей штрафов.

Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на материалы приставов и судебные документы. Отмечается, что с Дудя всё ещё взыскивают более 8 тыс. рублей.

В начале апреля сообщалось, что принадлежащая Дудю квартира в Москве попала под запрет на проведение сделок.

* Внесён в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 15 апреля 2022 года.