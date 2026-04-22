Цвет USB-портов компьютера объяснили

Специалисты портала BGR объяснили, по какой причине USB-разъемы компьютера имеют тот или иной цвет. Материал опубликован на сайте издания.

По словам авторов, цвет USB-портов на самом деле очень важен, поскольку помогает быстро определить тип разъема и рассказать о его скорости. Как правило, большинство персональных компьютеров (ПК) имеют порты черного и синего цветов.

В материале говорится, что порты черного цвета поддерживают стандарт USB 2.0 Hi-Speed. Однако, по словам журналистов, термин Hi-Speed не должен вводить в заблуждение, так как этот стандарт считался скоростным в начале 2000-х годов. Он поддерживает скорость 480 мегабит в секунду. Синий цвет указывает на поддержку стандарта USB 3.0, который отличается скоростью до 5 гигабит в секунду.

«Синий цвет также может указывать на поддержку USB 3.2 Gen 1, хотя на большинстве устройств он обычно красный, и обеспечивает вдвое большую скорость передачи данных, чем оригинальный стандарт 3.0», — отметили журналисты.

По словам авторов, современные устройства можно подключать и к черными портам, но в полной мере использовать их возможности с точки зрения мощности и скорости передачи данных не получится.

