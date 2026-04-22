Скорость таяния ледников на планете резко выросла

Международная группа ученых-гляциологов выяснила, что глобальная потеря массы ледников на планете значительно ускорилась.

"Для сравнения, ежегодная потеря массы ледников в 2025 году заполняла бы пять олимпийских бассейнов каждую секунду этого года", - рассказали гляциологи Томского государственного университета.

По данным ученых, наибольшая потеря массы наблюдается в Западной Канаде и США, Исландии и Центральной Европе. Впрочем, общемировая тенденция прослеживается и на российских ледниках.

Сибирские ученые на протяжении многих лет наблюдают за ледником на Алтае. В ледниковой зоне Актру функционирует современный актинометрический комплекс. В 2024 году масса ледника Левый Актру уменьшилась в среднем на 1024 миллиметра в водном эквиваленте, что составляет 1,15 метра льда. А в 2025 году высота поверхности всего ледника уменьшилась на 65 сантиметров.

"Ледники являются ключевыми индикаторами изменения климата, - отмечают ученые. - Их таяние может иметь последствия для населенных пунктов, расположенных в предгорье, в частности, приводить к нарастанию водных рисков - повышению вероятности возникновения селевых потоков и оползней, нарушению сезонности стока, изменению качества воды и прочего".

Помимо этого активное таяние ледников влияет на изменение глобального энергетического баланса и баланса уровня моря.