Зачем мошенники звонят и сразу сбрасывают

Иногда телефон звонит всего один-два гудка и сразу замолкает. На экране высвечивается пропущенный вызов с незнакомого номера. Такие звонки могут повторяться и приходить с разных номеров и являются частью распространенной преступной схемы. Подробнее о том, почему мошенники звонят и сбрасывают, — в материале «Рамблера».

Что это за схема?

Короткие звонки с мгновенным сбросом — это так называемая схема «ping-call». Ее цель — не разговор с человеком, а провокация на обратный звонок.

Мошенники используют автоматические системы, которые обзванивают тысячи номеров и сбрасывают вызов через один–два гудка. Такие системы фиксируют, какие номера активны, и формируют базы для дальнейших атак. Фактически это массовая проверка: если номер отвечает или перезванивает, значит, им пользуются, и именно это делает его ценным для мошенников.

Как понять, что это мошенники?

У таких звонков есть характерные признаки:

вызов длится один–два гудка;

номер незнакомый или странный (международный, короткий);

звонки повторяются с разных номеров;

нет голосового сообщения или повторного звонка.

Если звонок действительно важный, человек или организация обычно перезванивают сами или оставляют сообщение. Мошенники же рассчитывают только на инициативу пользователя.

В чем выгода для мошенников?

Во-первых, преступники зарабатывают на обратных звонках. Пользователь перезванивает на номер, который может оказаться платным или международным. Пока он слушает гудки, музыку или автоответчик, со счета списываются деньги.

Во-вторых, такие звонки используются для фильтрации людей. Те, кто перезванивает, считаются более доверчивыми и позже могут стать целью более сложных схем — например, «звонков от банка» или «службы безопасности».

В-третьих, как мы уже упоминали ранее, мошенники собирают базы активных номеров. Если номер попал в базу «активных», пользователь может начать получать больше звонков — уже с попытками выманить данные, деньги или доступ к аккаунтам.

Телефон сегодня связан с банками, госуслугами и личной информацией, поэтому даже один контакт с мошенниками может привести к более серьезным последствиям. В итоге короткий звонок — это зачастую только первый этап.

Почему люди перезванивают?

Схема построена на простой психологии. Пропущенный вызов вызывает естественное желание узнать, кто звонил. Особенно если вдруг номер выглядит знакомым. Дополнительно работает фактор срочности: короткий звонок создает ощущение упущенной возможности из-за того, что на него не успевают ответить, и поэтому рождается желание срочно перезвонить.

Почему такие звонки массовые?

Схема эффективна именно за счет масштаба. Автоматические системы позволяют обзванивать тысячи и десятки тысяч номеров за короткое время. Даже если перезвонит небольшой процент людей, этого достаточно для потенциального получения прибыли. Поэтому такие звонки могут приходить регулярно и с разных номеров.

Что делать в такой ситуации?

Главное правило — не перезванивать на незнакомые номера без необходимости. Если есть сомнения, лучше проверить номер через поиск или дождаться повторного звонка. Также помогают:

блокировка подозрительных номеров;

использование определителя спама.

В любом случае, именно перезвон является ключевым моментом, который запускает мошенническую схему. Поэтому отказ от перезвона — самый простой способ защиты, так как главный риск связан не с самим звонком, а с реакцией на него.

