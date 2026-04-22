Разведка Великобритании назвала число государств, от которых исходят угрозы кибератак

Британская разведка заявила об угрозе кибератак со стороны 100 государств. Об этом сообщает издание Politico.

© Газета.Ru

В спецслужбе отметили, что около 100 стран приобрели используемое в целях шпионажа программное обеспечение. Речь идет о таких инструментах, как Pegasus и Predator, ранее применявшихся в борьбе с диссидентами. Теперь с помощью них атакуют банкиров, топ-менеджеров и крупный бизнес.

Отмечается, что в течение года число серьезных кибератак увеличилось в два раза. Большинство инцидентов связаны с государственными структурами. При этом дополнительные угрозы создаются искусственным интеллектом, способным выявлять и использовать уязвимости в системе защиты.

21 апреля сообщалось, что Национальное агентство по выпуску и хранению личных документов Франции зафиксировало кибератаку, которая могла привести к утечке персональных данных пользователей, оформлявших удостоверения личности, паспорта и водительские права.

Ранее выяснилось, что хакер из BlackCat может получить 20 лет тюрьмы за атаки на американские компании.