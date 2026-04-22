В середине апреля телеком-операторы обсуждали с Минцифры России возможную отсрочку введения дополнительной платы за международный трафик сверх 15 Гб в месяц в мобильных сетях. Об этом в среду, 22 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Запуск нововведения планировался на 1 мая 2026 года, однако нормативная база по этому вопросу пока не сформирована.

Уточняется, что операторы технически не готовы внедрить новую систему в указанные сроки. Основная проблема связана с биллинговыми системами, которые должны в реальном времени учитывать потребление услуг, тарифицировать их, списывать средства и формировать счета по множеству тарифов с различными условиями.

Собеседники издания отмечают, что компании по-разному интерпретируют требования регулятора. Одни готовы запустить механизм с 1 мая, другим потребуется время до осени для доработки систем. Некоторые участники обсуждения просили дать несколько месяцев, чтобы адаптировать тарифы и смягчить последствия для абонентов. По их мнению, итоговое решение может оказаться компромиссным — между запуском в мае, сентябре или более поздними сроками.

Авторы материала отмечают, что вместе с тем остается ряд технических и методологических вопросов. В частности, операторы должны заранее уведомлять пользователей о приближении к лимиту международного трафика, однако пока неясно, какой именно трафик считать международным. Это вызывает сложности, поскольку часть российских сервисов использует зарубежные IP-адреса.

Дополнительную путаницу создает использование CDN-инфраструктуры, при которой трафик может фактически обрабатываться внутри страны. При этом из-за замедления YouTube пользователи все чаще прибегают к VPN, что также влияет на маршрутизацию данных.

При этом не урегулирован вопрос действий при превышении лимита: пока неясно, должны ли операторы снижать скорость, автоматически списывать средства или ограничивать доступ к интернету. По оценке участников рынка, инициатива требует дополнительной проработки, передает газета.

Незадолго до этого СМИ сообщили, что индустрия VPN-сервисов ожидает усиление контроля со стороны инфраструктурных компаний. Из-за новых поправок к законопроекту «Антифрод 2.0» платежные системы отказываются проводить транзакции для оплаты VPN.

Еще в конце марта Минцифры России потребовало от крупных платформ ограничить возможности использования своих сервисов с VPN. Так, ведомство пригрозило, что в случае отказа сервисы могут исключить из «белых списков».