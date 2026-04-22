На Земле усыхают ели. Ученый рассказал, чем это грозит

В Сихотэ-Алинском заповеднике в 2024 году начался новый этап проекта «Стражник», направленного на изучение причин усыхания еловых лесов на Дальнем Востоке. К команде присоединился Сергей Дудов, исследователь растительности и сотрудник биологического факультета МГУ, который будет заниматься картографией и динамикой лесов. Об этом говорится на сайте заповедника.

Проблема усыхания еловых лесов становится всё более актуальной не только для Дальнего Востока, но и для всего Северного полушария. В последние 20 лет площадь темнохвойных лесов в регионе сократилась примерно на 20%, что вызывает серьёзные опасения среди учёных. Исследования показывают, что леса имеют естественную динамику усыхания, однако причины этого процесса до сих пор неясны. В результате, большие площади лесов могут вымирать и заменяться другими видами, что нарушает экосистему.

Проект «Стражник» использует метод дистанционного зондирования Земли и полевые исследования для анализа изменений в растительном покрове. На основе космических снимков с конца 1970-х годов команда планирует создать карты темнохвойных лесов за несколько десятилетий. Однако работа требует не только технических навыков, но и экспертной оценки, чтобы правильно интерпретировать данные и выявить возможные ошибки.

В рамках полевой работы учёные проверят результаты анализа снимков, отправляясь в заранее отобранные точки, где предположительно находятся еловые леса. Это поможет оценить точность карт и внести необходимые коррективы.

Сергей Дудов подчеркнул важность проблемы усыхания еловых лесов и необходимость дополнительных исследований для разработки эффективных природоохранных мер. Понимание динамики лесов позволит не только предсказывать новые очаги усыхания, но и выработать рекомендации по охране и воспроизводству еловых лесов в условиях меняющегося климата.

Ранее жителя Хабаровского района привлекли к ответственности за незаконную рубку леса.