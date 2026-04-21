В Google Photos появились инструменты для быстрой обработки фото

Google обновила редактор в Photos. Теперь пользователям стало легче ретушировать снимки прямо в приложении.

© Ferra.ru

Среди новых функций — удаление мелких недостатков кожи, сглаживание текстуры, осветление глаз, отбеливание зубов и др.

© Google

Чтобы воспользоваться этими инструментами, нужно выбрать лицо на фото, а затем указать нужный эффект. После этого можно настроить силу изменения.

Обновление распространяется постепенно и уже доступно на устройствах с Android 9.0 и выше, если у смартфона есть не менее 4 ГБ оперативной памяти.