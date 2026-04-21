Лауреат Нобелевской премии по физике рассказал, когда может исчезнуть человечество

Лауреат Нобелевской премии по физике Дэвид Гросс заявил, что человечество может столкнуться с экзистенциальной угрозой уже в течение ближайших 30–40 лет, если сохранятся текущие глобальные тенденции, пишет Daily Mail.

Ученый, получивший премию в 2004 году, выразил серьезную обеспокоенность ростом риска ядерной войны. По словам физика, ситуация ухудшилась за последние десятилетия: усиливаются геополитические конфликты, растет напряженность между странами, а система международных соглашений по контролю над вооружениями ослабевает.

Гросс также отметил, что современный мир стал более сложным с точки зрения ядерного баланса: сегодня существует девять стран, обладающих ядерным оружием, что значительно увеличивает вероятность конфликта по сравнению с эпохой противостояния двух сверхдержав.

Дополнительную угрозу, по мнению физика, представляет развитие технологий, в частности искусственный интеллект. Он предупредил, что автоматизация и ИИ все чаще интегрируются в военные системы, что может привести к передаче критически важных решений машинам.

«Будет трудно устоять перед использованием ИИ, потому что он действует быстрее человека», — отметил он, добавив, что такие системы не лишены ошибок и могут выдавать недостоверные результаты.

Несмотря на мрачные прогнозы, ученый подчеркнул, что ситуацию еще можно изменить. По его словам, человечество уже не раз реагировало на глобальные угрозы, и при достаточной осведомленности и политической воле риски можно снизить.