Почему некоторые люди видят музыку и пробуют слова на вкус

От 1 до 4% популяции Земли составляют люди с синестезией. Они могут чувствовать слова на вкус и видеть цвета, слушая музыку, потому что их мозг воспринимает окружающий мир не так, как мы привыкли. Портал theconversation.com рассказал, что собой представляет синестезия и почему она возникает.

© Unsplash

Людей с синестезией обычно называют синестетами. Научные исследования показывают, что синестезия может чаще встречаться среди женщин, хотя это также может отражать предвзятости выборки, не говоря уже о влиянии генетики.

Проявляться синестезия может по-разному. У некоторых людей — аудиовизуальная синестезия, из-за чего они видят цвета, слыша звуки. Другие видят цвета при чтении, определенных звуках или мыслях о цифрах и буквах —данный тип называют графемно-цветной синестезией. Другой пример — синестезия зеркального прикосновения; человек чувствует ощущения на своем теле, когда они видят, как прикасаются к кому-то другому.

Люди естественным образом сочетают информацию, поступающую от разных органов чувств. Например, наблюдая за тем, как кто-то говорит, мозг смешивает зрительную и звуковую информацию, чтобы человек мог лучше понимать собеседника. При синестезии эти связи работают немного иначе: звук может вызвать зрительный образ, но принцип примерно тот же.

Люди с синестезией не могут контролировать, как их органы чувств сталкиваются. Ощущения появляются спонтанно и очень ярко, причем зачастую они сохраняются на протяжении длительного времени. Человек может воспринимать букву «А» как красную — и, скорее всего, так и будет даже годы спустя.

При этом стоит понимать, что синестезия не является каким-либо отклонением или расстройством. Она не причиняет человеку вреда, пускай ощущения порой и вызывают волнение: тяжело испытывать боль каждый раз, когда герой фильма на экране мучается. Но, в целом, синестезия не мешает людям вести обычную жизнь. По факту, многие и вовсе не догадываются, что у них есть синестезия — они просто думают, что так воспринимают мир.

Наука не знает, что приводит к появлению синестезии, но есть две основные теория. Первая полагает, что у синестетов больше нервных цепочек в мозге, соединяющих больше различных регионов; якобы мозг мог просто не «обрубить» ненужные связи между нейронами, как это обычно происходит при развитии организма. А вторая считает, что дело не в цепочках нейронов, а в определенных различиях в мозговой активности. Те или иные пути могут быть слабее или мощнее, что и приводит к разнице в восприятии чувств.

У многих известных творческих людей, от Кандинского до музыкантов, вроде Lorde, бывали опыты, похожие на синестезию. Ряд исследований даже указывает на то, что она чаще встречается среди людей, работающих в творческих сферах. Масштабный опрос синестетов в Австралии показал, что примерно 24% опрошенных работали художниками, музыкантами, архитекторами или графическими дизайнерами. Для сравнения, по статистике, в целом синестезия есть всего у 2% людей.