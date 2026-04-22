В МВД дали совет, как распознать мошенника во взломанном аккаунте

Telegram-канал «Вестник киберполиции России» сообщает, что мошенники всё чаще взламывают аккаунты в мессенджерах и от имени владельца просят в долг. Отличить их от настоящего человека просто: реальный друг обычно просит перевести деньги на привычный номер или карту. Если же реквизиты новые или просят перевести третьему лицу — это верный признак взлома.

В обычной жизни люди часто перекидываются небольшими суммами на знакомые карты — за обед, на подарок. Поэтому, когда настоящий друг или коллега просит денег, он скорее всего даже не будет уточнять реквизиты — они уже есть в истории переводов. Мошенники же, чтобы не «спалиться», подсовывают чужую карту или номер телефона.

В МВД подчеркнули, что как только в переписке появляются незнакомые реквизиты или просьба перевести третьему лицу, нужно прекратить переписку и связаться с человеком напрямую по телефону. Этот простой шаг сэкономит деньги и нервы.