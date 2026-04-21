Xiaomi представила Redmi K90 Max с активным охлаждением

Xiaomi представила флагманский смартфон Redmi K90 Max, который выделяется металлическим корпусом, стоимостью и наличием встроенного вентилятора. Об этом сообщает GizmoChina.

Смартфон получил 6,83-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц. Заявлен минимальный уровень яркости с показателем 1 нит, что улучшает комфорт использования в темных условиях, и наличие специальной настройки для защиты зрения во время игр.

За производительность Redmi K90 Max отвечает чипсет MediaTek Dimensity 9500, дополненный вспомогательным чипом D2, оперативной памятью стандарта LPDDR5X Ultra, накопителем UFS 4.1 и активной системой охлаждения с вентилятором, обеспечивающим стабильную работу под высокой нагрузкой.

Основная камера на 50 Мп получила сенсор оптического формата 1/1,55 дюйма, дополненный 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом и селфи-камерой с разрешением 20 Мп.

Аккумулятор емкостью 8550 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт. Поддержки беспроводной зарядки в смартфоне нет из-за металлической крышки. Среди прочего отмечается использование стереодинамиков с настройкой Bose, системы из трех микрофонов, подэкранного ультразвукового сканера отпечатков пальцев и защищенного по стандарту IP69 корпуса.

В Китае Redmi K90 Max предлагается по цене от 3499 юаней (около 38,6 тыс. руб.). Появится ли смартфон за пределами КНР, не уточняется.