NASA готово помочь расследовать исчезновения изучавших НЛО ученых

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) готово оказать помощь федеральным агентствам в расследовании гибели и исчезновений связанных с исследованиями ядерной физики и космоса, в том числе НЛО, ученых. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его данным, в ведомстве опасаются, что ученые стали "жертвами преследований за свою работу". Как сообщили Fox News в Белом доме, американская администрация серьезно относится к этим делам и "активно сотрудничает со всеми соответствующими [федеральными агентствами] и ФБР".

Ранее Fox News сообщал, что не менее восьми ученых, связанных с исследованиями космоса и ядерной физики, пропали без вести или погибли при невыясненных обстоятельствах в США с 2023 года. Позже телеканал уточнил, что с 2022 года число пропавших составило 11 человек.

В частности, специалист NASA Майкл Хикс неожиданно умер 30 июля 2023 года в возрасте 59 лет. Причины смерти объявлены не были. Он занимался изучением комет и астероидов. 53-летняя Милисса Касиас из Национальной лаборатории Лос-Аламос (штат Нью-Мексико) без вести пропала 26 июня 2025 года. Она занималась разработкой ядерного оружия. Последним в этом списке стал бывший генерал-майор ВВС США Уильям Маккасланд, который без вести пропал 27 февраля 2026 года. По данным телеканала, пропавший имел доступ к сверхсекретной информации, касающейся НЛО.

Со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт телеканал сообщал, что вашингтонская администрация, "вероятно, проведет расследование" в связи с публикацией этой информации.