Стало известно, когда в iPhone появится зум-камера на 200 МП

Компания Apple не планирует внедрять телеобъектив с разрешением 200 МП в iPhone как минимум до 2028 года, несмотря на то что подобные сенсоры уже тестировались в прототипах. Об этом, как пишет MacRumors, сообщил китайский инсайдер Digital Chat Station (DCS) на платформе Weibo.

© Apple

По его данным, компания рассматривала использование 200-мегапиксельного сенсора для перископической камеры, однако внедрение этой технологии отложено на несколько лет. Причины не уточняются, но ранее источник отмечал, что Apple сосредоточена на улучшении оптической гибкости и качества съемки при слабом освещении, а не на резком увеличении разрешения.

Ожидается, что iPhone 18 Pro получит основную камеру на 48 МП с переменной диафрагмой, а также телеобъектив с таким же разрешением, увеличенным фокусным расстоянием и более широкой диафрагмой.

Примечательно, что позиция DCS изменилась: до этого он все же допускал появление 200-мегапиксельной камеры уже в следующем поколении. По его словам, его прогноз изменился, поскольку получил новые данные из цепочки поставок Apple.

В MacRumors отметили, что схожие сроки до этого называли и аналитики Morgan Stanley. Там тоже считают, что зум-камера на 200 МП появится в iPhone не раньше 2028 года.

Между тем Samsung уже использует 200-мегапиксельные камеры с модели Galaxy S23 Ultra.