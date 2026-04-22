Ученый рассказал, когда можно будет увидеть звездопад Пи-Пуппиды

Пик активности редкого и плохо предсказуемого метеорного потока Пи-Пуппиды ожидается в ночь на 24 апреля. Открытый почти 55 лет назад, он преподносит сюрпризы ученым – каждый раз поток может вести себя по-новому.

Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

«Поток был открыт сравнительно недавно — в 1972 году. Он связан с короткопериодической кометой 26P/Григга — Скьеллерупа, которая совершает оборот вокруг Солнца примерно за пять лет и находится под сильным гравитационным влиянием Юпитера. Именно это воздействие делает поведение потока нестабильным», — объяснил ученый.

По словам Бурмистрова, гравитация планеты-гиганта меняет структуру пылевого шлейфа кометы: он может либо сжиматься в плотные скопления, вызывая всплески метеорной активности, либо, наоборот, рассеиваться. В результате в одни годы наблюдаются десятки метеоров в час, а в другие поток практически незаметен.

Исторические наблюдения подтверждают такую изменчивость: в конце 1970-х фиксировались всплески до 40 метеоров в час, тогда как в отдельные годы активность почти отсутствовала. После сближения кометы с Юпитером в 1999 году вероятность ярких проявлений потока снизилась.

Особенностью Пи-Пуппид является и относительно низкая скорость метеоров — около 15 км/с. Из-за этого они выглядят не как быстрые вспышки, а как медленно движущиеся светящиеся объекты, иногда оставляющие длинные следы.

Пик активности ожидается около полуночи по московскому времени. Для наблюдений специалисты рекомендуют выбирать места вдали от городского освещения и дать глазам адаптироваться к темноте не менее 20-30 минут. Несмотря на растущую Луну, после ее захода условия для наблюдения станут более благоприятными.