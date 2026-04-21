Конгресс США потребовал отчета о загадочной гибели секретных ученых

Глава надзорного комитета Конгресса Джеймс Комер запросил у ФБР, Пентагона, Минэнерго и NASA данные об учёных, которые погибли или пропали при странных обстоятельствах.

Законодатели считают, что эти случаи угрожают национальной безопасности, и хотят понять, как ведомства защищают таких специалистов.

Как пишет New York Post, с 2022 года в списке числятся не менее 11 человек.

Среди них — учёные Лаборатории реактивного движения NASA. Так, например, Майкл Дэвид Хикс, проработавший там почти четверть века, скончался в 2023 году, но причина смерти до сих пор не раскрыта.

Его коллега Моника Реза пропала в июне того же года во время похода.

Также исчез отставной генерал ВВС Уильям Нил Маккасланд, занимавшийся материалами для космических аппаратов. Он ушёл из дома в Альбукерке без очков, телефона и личного револьвера.

В перечне пострадавших значатся ещё два сотрудника NASA, двое специалистов из ядерного центра в Лос-Аламосе, учёный Массачусетского технологического института, изучавший термоядерный синтез, исследователь-фармацевт и подрядчик по производству компонентов ядерного оружия.

Недавно список пополнила Мелисса Касиас — третий помощник по административным вопросам из Лос-Аламоса, которую объявили пропавшей.

Конгресс настаивает на срочном брифинге спецслужб и требует выяснить, есть ли связь между этими происшествиями.