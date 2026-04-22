Названы лучшие смартфоны стоимостью до 20 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших смартфонов в пределах 20 тыс. руб.

Открывает список Samsung Galaxy A17 4G с AMOLED-дисплеем диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 90 Гц и яркостью до 1100 нит, чипом MediaTek Helio G99, тройной камерой на 50, 5 и 2 Мп, батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт, защитой IP54, гибридным слотом для карт памяти microSD и NFC. Купить его можно от 13,5 тыс. руб. с доставкой из-за рубежа.

Следом идет iQOO Z10 за 15,1 тыс. руб., оснащенный AMOLED-дисплеем на 6,77 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 5000 нит, чипом Snapdragon 7s Gen 3, двойной камерой с разрешением 50 и 2 Мп, аккумулятором на 7300 мАч с быстрой зарядкой мощностью 90 Вт, защитой MIL-STD-810H, NFC и ИК-портом.

На третьем месте оказался Poco M8, который при цене 16,8 тыс. руб. (при заказе из-за границы) предлагает 6,77-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, чип Snapdragon 6 Gen 3, камеру на 50 Мп, аккумулятор на 5520 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, ИК-порт, NFC, стереодинамики с Dolby Atmos, гибридный слот microSD, а также защиту IP66.

В топ также вошли Infinix Hot 60 Pro+ и Tecno Spark 40 Pro+ стоимостью 17,9 тыс. руб. каждый.