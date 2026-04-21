Императорам Священной Римской империи провели анализ ДНК

Ученые провели геномный анализ останков, принадлежавших императорам Священной Римской империи X – XI веков. Речь идет об Оттоне I (912 — 973) и Генрихе II (973 — 1024). Их тела покоились в кафедральных соборах Магдебурга и Бамберга.

Интересно, что образец ДНК императора Оттона Великого получили из наковальни — крошечной слуховой косточки среднего уха. Исследование подтвердило родство третьей степени и наличие общих Y-гаплогрупп по отцовской линии. Мужчины приходились друг другу двоюродными дедом и внучатым племянником.

Результаты исследования демонстрируют прямую отцовскую связь между Оттоном I («Великим») и его внучатым племянником Генрихом II («Святым Генрихом»), что исключает неожиданные внебрачные связи, подчеркнул исследователи. Эти данные важны для радиоуглеродного анализа и изучения древней ДНК.

Согласно выводам специалистов, императоры имеют общую родословную по Y-хромосоме, идентифицированную как R1b-FTA63331. Она встречается в современных популяциях Нидерландов, Дании и Германии с частотой менее 0,1%, сообщает bioRxiv.

