Происхождение египетских пирамид подвергли сомнению

Вокруг происхождения Великой пирамиды Гизы снова разгорелись споры. Ведущий подкаста The Why Files Эй Джей Джентиле в эфире шоу Шона Райана заявил, что знаменитое сооружение могло служить не гробницей фараона Хуфу, а гигантской энергетической установкой, передает Daily Mail.

По его словам, остатки химических веществ, найденные во внутренних камерах (следы хлорида цинка, соляной и серной кислот), указывают на мощные реакции, которые могли вырабатывать водород. Джентиле предположил, что камеры спроектированы так, чтобы вещества под действием силы тяжести смешивались, а выделяющийся газ поднимался по галереям. Кварцевый розовый гранит, из которого сложены стены, при сжатии создает электричество, а деревянные конструкции могли служить резонаторами.

Сторонники альтернативной теории также указывают на древний водоносный слой под плато Гизы и медные стержни, которые могли направлять энергию вверх. Золотой купол на вершине, по мнению автора гипотезы, служил проводником в ионосферу. При этом Джентиле признал главную слабость своей версии: нет никаких свидетельств того, как именно египтяне использовали эту энергию. Он допустил, что сама цивилизация возникла позже, а пирамиду просто присвоили.

Официальная египтология отвергает эти доводы. Ученые настаивают, что пирамида была построена около 2600 года до н. э. из известняковых блоков, а записи о строительстве и захоронениях внутри отсутствуют из-за разграбления гробниц. Однако споры вокруг древнего монумента продолжаются.