Представлен мощный камерофон Oppo Find X9 Ultra

OPPO представила флагманский смартфон Find X9 Ultra, разработанный в партнерстве с Hasselblad и позиционируемый как один из наиболее технологически продвинутых камерофонов на рынке. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

Ключевой особенностью модели стала камера с уникальной для отрасли конфигурацией: смартфон получил два 200-мегапиксельных сенсора (основной и телеобъектив с 3-кратным зумом), а также ультраширокоугольный модуль на 50 Мп и телеобъектив на 50 Мп с 10-кратным оптическим зумом. Последний реализован на базе перископической системы с многопризменной архитектурой, что позволило сохранить компактность модуля при значительном увеличении фокусного расстояния. Камерный блок дополняет отдельный сенсор цветокоррекции.

Отмечается, что основной сенсор построен на базе Sony LYTIA 901 с увеличенным размером матрицы и светосилой f/1,5, а система камер охватывает широкий диапазон ЭФР — от 14 до 460 мм. Для пользователей доступны расширенные режимы съемки, включая RAW и профессиональные цветовые профили, а также фирменные алгоритмы обработки изображения.

Видеовозможности включают запись в 4K с частотой до 120 кадров в секунду, поддержку 8K-разрешения, работу с профессиональными цветовыми профилями и стандартами постобработки.

Смартфон оснащен 6,82-дюймовым дисплеем с 2K-разрешением, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 3600 нит. За производительность устройства отвечает чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, а автономность обеспечивается аккумулятором емкостью 7050 мАч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядок на 100 и 50 Вт соответственно.

Предзаказ на OPPO Find X9 Ultra в России откроется 8 мая 2026 года, старт продаж запланирован на 22 мая. Цены пока не раскрываются.