В Берлине впервые нашли греческую монету возрастом 2,3 тысячи лет

В Германии 13-летний школьник, гулявший в окрестностях Берлина, обнаружил бронзовую монету, отчеканенную в древней Трое более двух тысяч лет назад. Об этом сообщает Arkeonews.

Найденный артефакт стал первой греческой монетой, когда-либо обнаруженной в немецкой столице. Находка была сделана в районе Шпандау: на монете диаметром 12 миллиметров и весом около семи граммов удалось разглядеть профиль Афины в коринфском шлеме и силуэт богини с копьем и веретеном в руках, в головном уборе калаф. Ученые определили, что монета была отчеканена на монетном дворе Илиона — того самого города, который мы знаем как Трою. По предварительным оценкам, ее возраст составляет около 2,3 тысячи лет (отчеканена в 281–261 годах до н.э.).

Школьник не просто нашел монету, он указал археологам на место, которое оказалось древним захоронением эпохи бронзы и раннего железного века. В могиле обнаружили керамические черепки, кремированные останки и бронзовую пуговицу. Учитывая низкую стоимость сплава, специалисты полагают, что монету намеренно опустили в могилу как символический дар. Предположительно, она могла быть привезена в Северную Европу по янтарному торговому пути, по которому греки получали янтарь в обмен на свои товары. Сейчас уникальный экспонат выставлен в музее PETRI Berlin.

