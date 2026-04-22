Представлен компактный планшет Oppo Pad Mini

OPPO представила неожиданный для рынка продукт – планшет OPPO Pad Mini, который бросает вызов устоявшимся представлениям о том, каким должен быть компактный планшет.

Вместо погони за игровой производительностью или максимальной автономностью, как в OPPO Pad 5 Pro, компания сделала ставку на радикальную миниатюризацию: при диагонали экрана 8,8 дюйма устройство умещается в габариты 194,38 × 132,38 × 5,39 мм и весит всего 279 грамм. Для сравнения, это тоньше, чем Apple iPhone Air.

Столь скромная толщина потребовала нестандартного решения: рамки вокруг дисплея сужены до 2,99 мм со всех сторон, а фронтальная 8-мегапиксельная камера перекочевала в отверстие прямо в экране – совсем как у современных смартфонов.

Дисплей

Дисплей при этом не пострадал: AMOLED-панель с разрешением 2520 × 1680 точек, соотношением сторон 3:2, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1600 нит выглядит весьма впечатляюще.

Для тех, кто работает при ярком освещении или на улице, предусмотрена версия с матовым покрытием – она чуть толще (5,46 мм) и тяжелее (282 грамма).

Аппаратная начинка

В основе планшета лежит Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с восемью ядрами (2 × 3,8 ГГц + 6 × 3,32 ГГц) и графикой Adreno 829. Оперативная память стандарта LPDDR5X в паре с быстрым накопителем UFS 4.1 обеспечивает высокую скорость работы.

Базовая версия получила 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища, старшие конфигурации – 12 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ. Батарея ёмкостью 8000 мА·ч заряжается по проводу мощностью 67 Вт через USB-C 3.2 Gen 1.

Беспроводные возможности представлены Wi-Fi 7 и Bluetooth 5, есть NFC и стереодинамики. А вот поддержки сотовых сетей, GPS и сканера отпечатков пальцев нет – планшет ориентирован на использование в связке со смартфоном. Операционная система – Android 16 с фирменной оболочкой ColorOS 16.

Стоимость

Цены: