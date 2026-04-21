Гигантский айсберг А23а почти исчез

Айсберг А23а, считавшийся крупнейшим в мире, в ходе дрейфа по чистой воде раскалывается буквально на глазах, его размеры постепенно уменьшаются, пишет в Telegram-канале пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Напомним, путешествие айсберга началось 40 лет назад, в 1986 году. Огромный ледовый объект откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера и направился в сторону моря Уэдделла, где сел на мель более чем на 30 лет.

На момент образования его площадь составляла 4 170 кв. км., что превышало почти в 2 раза площадь Санкт-Петербурга.

В начале 20-х годов ученые заметили, что айсберг сошел с мели и начал движение вдоль береговой линии Антарктиды. Течения вынесли А23а к середине ноября 2023 года на чистую воду. Далее айсберг дрейфовал в северном направлении, и к началу 2025 года приблизился к острову Южная Георгия.

В 80 км от него айсберг повторно сел на мель, где находился с января по май 2025 года. Затем продолжил свой дрейф вблизи острова, огибая его с восточной стороны.

Площадь айсберга за 3 месяца, что он находился на мели, сократилась на 7%, до 2730 кв. км, что сравнимо с площадью Москвы. От первоначального размера он потерял 35% площади.

«[В августе 2025 года] айсберг А23а оставался самым большим в мире, но в сентябре утратил этот статус. В январе площадь айсберга составляла около 1 300 кв. км. К настоящему моменту его площадь составляет менее 50 кв. км», — уточнили в ААНИИ.

Таким образом, ледяной гигант потерял за период своей жизни 99% площади, констатировали специалисты.

Исследователи отметили, что за последние три месяца объект преодолел расстояние около 1000 км, пересек границу Южного и Атлантического океанов и находится в районе 49° ю.ш.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили под айсбергом А-84 уникальную экосистему, в составе которой оказались кораллы, губки, рыбы, гигантские морские пауки и осьминоги.

Специалисты предполагают, что возраст найденных в этой экосистеме организмов может достигать десятков или даже сотен лет.