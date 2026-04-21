Huawei выпустила ноутбук с круглыми клавишами клавиатуры

Huawei представила ноутбук MateBook 14 HarmonyOS Edition, выделяющийся использованием фирменных чипа и операционной системы, а также нестандартных клавиш клавиатуры. Об этом сообщает GizmoChina.

© Huawei

Новинка получила корпус толщиной 14,5 мм и весом 1,33 кг, а также обновлённый дизайн с цветовой дифференциацией и вариантами клавиатуры: часть модификаций оснащается круглыми клавишами, тогда как классическая раскладка сохранена для базовой версии.

MateBook 14 HarmonyOS Edition оснащен 14,2-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 3:2, разрешением 2880х1920 пикселей (2,8K) и частотой обновления 120 Гц. Также доступна версия с матовой панелью PaperMatte, имитирующей текстуру бумаги.

За производительность ноутбука отвечает фирменный чип Kirin X90 с заявленным теплопакетом 40 Вт, а за автономность — аккумулятор емкостью 70 Вт*ч. По заявлениям производителя, ноутбук обеспечивает до 21 часа воспроизведения локального видео, до 20 часов стриминга и до 15 часов видеоконференций.

В качестве операционной системы в новинке используется фирменная HarmonyOS 6.1 с интегрированным набором ИИ-инструментов семейства Celia для анализа данных, ведения заметок и взаимодействия с пользователем.

Среди прочих особенностей отмечается поддержка Wi-Fi 7+, Bluetooth 6.0 и технологии NearLink, наличие метаматериальной антенны, USB-A, USB-C, HDMI и аудиоразъема.

В Китае Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition предлагается по цене от 6599 юаней (около 72,8 тыс. руб.).